歐洲最老人瑞、來自法國的安德瑞（Andre）修女成功撐過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，將在本週歡慶117歲生日。

路透社報導，安德瑞修女本名蘭敦（Lucile Randon），她在1944年加入一個天主教慈善團後便以安德瑞修女為名。上月16日她在法國南部土倫（Toulon）市的安養院確診，儘管她沒有出現症狀，仍和其他房客隔離。

當被問及是否害怕COVID時，安德瑞修女告訴法國BFM電視台：「我不害怕，因為我不怕死亡…我很高興能跟你們在一起，但我也希望能到另個地方，和我的哥哥、我的祖父母在一起。」

安養院發言人塔韋拉（David Tavella）表示，安德瑞修女狀況很好，「我們認為她已經痊癒，她心情很平靜，很期待11日過117歲生日」。

他說，修女雖然眼盲但仍神采奕奕，因為疫情之故，今年為修女慶生的人數將比往年少。

根據老人醫學研究組織（Gerontology Research Group）超級人瑞數據，生於1904年2月11日的安德瑞修女，是目前全球在世排名第2年長者，排名第1的是日本人田中加子（Kane Tanaka），她在上月2日過118歲生日。

根據老人醫學研究組織，全球排名前20名人瑞均為女性。

(中央社)