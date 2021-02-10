金之園草袋飯第二代范家豪，年輕時因叛逆常出入警局，因嚮往自在生活，他來到澳洲成為一名導遊，後在父母要求下返家繼承40年老店，在高溫廚房的淬煉下，延續古早味美食，更獲米其林必比登推介肯定。

已有40年歷史的金之園草袋飯，是許多老台中人的口袋美食名單之一，香酥的雞腿、多汁的排骨美味流傳至今，店家現在由第二代范家豪掌舵，今年開了分店，還獲得米其林必比登推介，如今更前進星級飯店，推出排骨刈包傳遞古早味美食。

金之園草袋飯的雞腿，使用養足120天的肉雞後腿肉，每隻雞腿去骨、去油脂、浸泡醬汁、極速冷凍等工法，次日客人點餐後，現場入鍋油炸。這繁複的過程像極了范家豪的人生歷練。

金之園位在舊城區，那曾是台中最繁華之處，秀場、酒店、舞廳林立，從小范家豪常幫忙外送便當，久了也和周邊鄰居混熟，叛逆的范家豪跟著朋友到處玩，多次進出警局，父母忍痛將愛子遠送澳洲。

「我的夢想是待在澳洲當導遊，自由自在」來到澳洲的范家豪，18歲當起實習導遊，後又到免稅店當副理，安排台灣、東南亞顧客到店消費，當事業正得意時，卻遭人攻擊。幾年後回台的范家豪，媽媽希望他能接下家中事業，但嚮往自在生活的他，先到鞋廠當業務，還賣起保險，後來跟朋友合夥做生意。

范家豪歷經多項工作後，終於肯回家幫忙，起初，他只想在外場幫忙，但媽媽希望能從廚房做起，范家豪回憶媽媽的話，「當你什麼都不會，如果廚房有人不做了，你連店門都開不了」。范家豪穿上圍裙進入高溫廚房，切菜、洗碗、炸肉等，什麼工作都做，手被刀切傷、被熱油潑濺，早已是家常便飯。

待在高溫的廚房中，怕熱的范家豪當作練功，他告訴自己完成「父母給的關卡」後，他才能經營這家店。他接手後開始改良廚房環境，除加強冷凍、排水設施外，更加裝空調，讓廚房不再悶熱難受，也調整店內的用餐環境，希望讓客人用餐能更舒適。

苦心經營多年，今年金之園草袋飯開了分店，還獲得米其林必比登推介，范家豪笑說，直到朋友傳了得獎新聞，才知道自己獲獎，他苦笑，去年本預計9月要漲價，但8月獲得必比登推介，憂心客人覺得「得獎就漲價」，至今他不敢調整價格。得獎後，許多餐廳、企業上門尋求合作，范家豪最後選擇跟連鎖飯店合作，他說，「第一次合作秉持學習心態，從旁觀察全省連鎖店的經營方式」。

酥嫩雞腿、多汁排骨、香Q米飯，加上慢炒8小時的鹹甜微辣的雪裡紅，鹹香滋味傳承40年，但老店如何延續，范家豪將員工當成「第三代」接班人，除分紅外也讓員工入股，希望攜手讓金之園40年老招牌繼續高掛，讓美味傳承不斷，他說，「未來不管有無繼續蟬聯必比登推介，都要做消費者心中的米其林」。（編輯：陳仁華/卞金峰）1100210

(中央社)