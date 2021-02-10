桃園醫院護理師一家7口全染疫、其中婆婆還不幸身亡，因家人大部分都在隔離，後事研議延後辦理，桃園市長鄭文燦10日特別在防疫會議後再召集衛生、民政、社會與教育局等單位討論專案輔導，透露自己和他們家人熟識，也有親自致電護理師家人加油打氣，畢竟牽涉「2個大家庭」，已請各醫院在醫療照顧上給予最好照顧，讓他們能健康出院。

桃醫護理師（案863）染疫後，返家傳染給丈夫（案864）、2女兒（案865、909）和公婆（案910、907），其中高齡80餘歲的婆婆因有多項慢性病史，確診當天即病逝，護理師的大姑（案934）、也就是護理師丈夫的姐姐，在弟弟和弟媳染疫後，自願到家中照顧母親，5度採檢都陰性，卻在申請外出奔喪時，採檢後9日宣布確診，也讓護理師一家7口全都染疫，中央也宣布延長其4名接觸者居家隔離期間至22日。

鄭文燦10日在防疫會議指出，護理師的大姑（案934）連續5次採檢陰性，因要外出奔喪，第6次才檢出陽性反應，因為一家六口全都在醫院，沒有照顧能量，因此特別指示衛生局跟各醫院拜託，要加強照顧這些確診的家人，也要專案輔導心理諮商，給他們最大的關懷，其他生活上也盡力協助。

鄭文燦透露，自己認識護理師部分親戚，也曾和護理師通過電話，親自給他們鼓勵和加油打氣，他們也很冷靜面對，目前6人雖然還在不同醫院、不同出院，但病況都算穩定，不諱言全家都確診讓這個家庭陷入很多困難，但他有信心他們會通過考驗、健康出院，會請各醫院在醫療上給予最好的照顧，也請民政局加強關懷其他居家隔離者。

「他們目前最怕的就是曝光！」衛生局長王文彥直言，任何猜測對他們都是一種傷害，因為大家都不想被標籤化，市府全部是用電話關懷，在不違反防疫的規定下，市府都會全力協助，但不便透露過多細節，目前6人病情都在控制中，會持續心理輔導，他們心態也都很正面，家人間也能互相溝通對話。

至於護理師婆婆確診不幸去世，依傳染病防治法當天即火化，其在居家隔離的女兒原要奔喪也確診，在親近家人都隔離或是住院的狀態下，後事將延後舉行。

(中時 )