遭詐女子在臉書貼出長文，詳細寫下自己受騙過程，提醒大家別上當。（截自臉書）

趕快告訴親朋好友，千萬別點！農曆春節連假展開，銀行也休息，不少民眾改用網路銀行交易，但詐騙集團也看準這點，近來狂發「網銀更新」釣魚簡訊，包括假國泰世華、假台新銀行、假中國信託簡訊都出現，一名台新銀女用戶就在臉書發長文示警，表示自己點下「網路銀行版本更新」簡訊中附的網址連結，結果40萬元存款全被盜領一空。

新北市一名陳姓女子，在臉書發長文披露自己遭騙過程，警告民眾千萬別點「網銀更新」簡訊。她在文中表示，6日下午6時許收到一封簡訊，上頭寫著標示了「台新銀行提醒網路銀行版本更新」，還附上了一個「www.taishinz.com」網址，她點進連結，輸入帳號、密碼與身分證字號等資料更新，隨後收到一封簡訊驗證碼，再輸入驗證碼後，就跳出一個看起來很真的「假網銀頁面」。

做完這些動作，因為覺得只是更新資料，所以也沒多做確認，直到半夜起床收到多筆款項匯出的信件，陳女才發現戶頭內近40多萬元全部被盜領一空。

年關將屆簡訊詐騙頻繁，銀行公會及各金融機構8日提醒，銀行「不會」發送簡訊請客戶點選簡訊上的連結並輸入帳號、密碼、OTP等認證資訊。請民眾除往來銀行的官方網站、網路銀行或App外，切勿在其他網站輸入上述認證資訊。民眾若收到假借往來銀行名義或來路不明的簡訊或郵件，請勿點連結並聯繫165反詐騙諮詢專線或銀行的客服專線，以迅速封鎖詐騙的網址。

事實上，在這一個月內，假金融業的釣魚網站迅速冒出，假國泰世華、假台新銀行、假中國信託、假富邦人壽、假中華郵政簡訊都出現，收到的民眾千萬不要點。

(中時新聞網)