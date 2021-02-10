小年夜省道路況，公路總局今日表示，目前早上各路段路況維持良好，暫無壅塞情形，預估銜接國道、地區性主要幹道及部分旅遊觀光景點路段壅塞情形，包含：台65線接國3土城交流道、台2線、台2乙線關渡-淡水、台3線大溪、慈湖、台2線萬里-大武崙、台61線中部路段、台74線台中環線接國3（快官-成功）、台74線台中環線接國3（大里二-霧峰）、台1線水底寮路段及台9線蘇花路廊等。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，自2月9日0時至24時止，西部國道客運共計行駛1萬883班次，疏運18萬8678人；東部國道客運路線共計行駛1856班次，疏運2萬5988人。實施優惠之路線共計行駛6045班次，疏運9萬1929人。

公路總局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲多利用幸福公路APP、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

公路總局表示，昨日下午起台2線、台2乙線淡水路段及台9線蘇花路廊有車多情形，其餘省道路段車流順暢無壅塞。

(中時 )