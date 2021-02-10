農曆春節假期開始，台灣彩券公司加碼自9日起連13天開獎，今（10）日刮刮樂得獎名單出爐，中獎人有集資合購的上班族刮中100萬，另外1位年約80歲的老奶奶，出門幫孫子買養樂多，恰巧轉進彩券行，沒想到就刮中100萬。台彩公司表示，這次春節加碼，2000萬超級紅包共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+BMW休旅車、520個100萬元，統計至2月8日，2000萬元還在等待幸運兒出現，200萬元+BMW休旅車大獎也還沒有中獎消息，百萬大獎已經有103張被刮中。

1位80歲的奶奶在桃園市大園區「財可富彩券行」買刮刮樂，原本是購買面額200元的刮刮樂，在彩券行人員建議下，改試2,000元面額，阿嬤在刮彩券之前，還特地摸了一下店裡的招財彌勒佛，希望有好運氣，果真她陸續刮中了一些小獎和5,000元獎項，彩券行人員便鼓勵她可能還有機會刮出大獎，隨後奶奶繼續刮，沒想到就真的刮出百萬大獎，讓奶奶又驚又喜，高興得手舞足蹈。

另外，還有4位在新北市新店區彩券行附近工作的上班族，集資購買了一本刮刮樂，結果幸運刮出100萬大獎，幫自己發年終，彩券行表示，這幾位上班族在附近工作，平常就有固定買刮刮樂的習慣，通常會呼朋引伴一起買彩券，之前也有中過幾萬元的獎金，不過刮中百萬獎金是第一次。

今年台彩春節加碼8.6億元，創近4年新高，大樂透頭獎昨日起將連13天開獎，為史上最長，今年並增開360組獎金百萬的「春節大紅包」，威力彩、賓果賓果也有加碼活動，讓民眾每天都有機會晉身億萬富翁。

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(中時新聞網)