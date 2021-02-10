有「愛情車站」美名的合興車站，情侶在櫻花樹下體驗浪漫的氣息。（羅浚濱攝）

合興車站推出70週年系列活動，車站內新設「愛情12時刻」裝置藝術。（羅浚濱攝）

新竹縣山區櫻花今年大爆發盛開，農曆春節期間預期將吸引眾多踏青賞櫻人潮，縣府交旅處指各觀光景點、商圈和遊樂園區，將實施遊客總量管制措施，希望民眾多搭乘大眾運輸工具遊竹縣，避免塞車之苦。

縣府交旅長游志祥表示，內灣風景區一直是民眾春遊的熱門景點，目前搭台鐵內灣線小火車到內灣，況線已可欣賞盛開的山櫻花，更可造訪有「愛情車站」美名的合興車站，尤其是情侶更要來合興車站體驗浪漫的氣息。

合興車站推出70週年系列活動，車站內新設「愛情12時刻」裝置藝術，有高3米的鐵雕藝術時鐘，及書寫著各國我愛你文字的愛心雕塑等極度吸睛，活動同時與在地20多家旅宿飯店業者合作，入住指定飯店即贈送「內灣線鐵道解謎」套組，限量1千份送完為止。

游志祥說，13至16日推出4條「春節免費公車」，0元就能前往內灣老街、新埔九芎湖、關西老街與六福村、小熊博物館等景點，此外，13條市區公車、12條幸福巴士及47條公路客運只要使用「悠遊卡、一卡通」，在4小時內轉乘不同公車指定路線，即享有「轉乘優惠」。

文化局在新瓦屋舉辦「2021福客慶豐年 年獸來！」靜態夜光裝置藝術，結合新瓦屋園區店家與建築特色，設計5隻年獸藏身在新瓦屋各處，讓親子打卡，揪出搗蛋鬼年獸。

六福村主題遊樂園從10起至16日推出春節限定優惠，原價999元成人票享499元半價優惠，並可憑票攜帶1名12歲以下兒童免費入場。另到3月1日期間憑大眾運輸票根，票價只要599元。

小叮噹科學主題樂園從12至16日推出全票原價500元優惠380元，兒童票優惠350元，未滿3歲孩童免費入園，優惠活動期間憑任一大眾運輸乘車購票證明，可購1張優惠價門票350元。

(中時 )