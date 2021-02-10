玉井分局勤務指揮中心架設螢幕顯示轄區重要路口監視器畫面。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

梅嶺花季玉井分局共動用220員警力疏導交通。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

每年12月底至2月初為台南梅嶺地區梅花花期，每到假日總是吸引不少遊客全家大小前往賞梅，春節期間仍有大量民眾至梅嶺走春郊遊，台南市玉井警分局於梅嶺花季交通疏導專案勤務結束後，即刻進行檢討，力求改善梅嶺交通，加強春節期間梅嶺地區交通疏導。

玉井分局表示，今年1月中下旬的花況為10多年來最美，經調閱監視科技系統量化每日來車數量，統計梅嶺例假日來車單日高峰落在1月17日，計達3500台汽車、600台機車；玉井警分局自去年12月下旬至今年2月初也共動用220員警力疏導交通。

為維護春節期間梅嶺等風景區交通順暢，分局與交通部公路總局第五區養護工程處連線，在台3、台20線之CMS資訊可變標誌看板顯示梅嶺停車場即時資訊，並在梅嶺環山道路車多時，即時上線警察廣播電台，提供民眾梅嶺車多資訊，建議遊客延後上山，錯開尖峰時段，增加旅遊品質。

此外，分局與曾文工務段及交通部協調，在台3、台20線等重要道路於車流尖峰時段延長綠燈通行號誌秒數，以疏解車流減少壅塞；勤務指揮中心架設螢幕顯示轄區重要路口監視器畫面，即時監看加強掌握路況，以利及時處理排解壅塞。

玉井分局長許敏能表示，要做聰明的警察，除善運科技、量化進轄車輛數外，更要檢討覆盤，提出具體策進作為，才能真正改善梅嶺地區交通。

(中時 )