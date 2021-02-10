遠見雜誌政治人物印象評比，新北市長侯友宜榮登第一，侯友宜今天到林口國民運動中心視察場館防疫措施表示，他就是一個新北市長，努力的把新北市的事情做好，讓民眾滿意，他會全力以赴。

侯友宜今天視察表示，這段時間、春節期間，市長一定先把防疫，守住民眾的健康擺在第一，民眾發現任何問題，請給市長多多批評，市長也願意改進，把防疫做到更好，讓市民都能平安健康幸福過春節。

對於媒體詢問印象評比，侯友宜說，其實他就是一個新北市長，努力的把新北市的事情做好，做的過程，難免有很多的不一樣的看法，他都虛心接受，尤其做得不好的地方，更應該如何把它做得更好，讓民眾滿意。

媒體詢問趙少康回黨引發黨內雜音是否擔心造成分裂？侯友宜表示，他非常開心能夠越多的人才進到願意為國家、為社會為黨做事的團隊裡面，只要為台灣好，能夠團結中華民國往前走，台灣一定會越來越好，中華民國就會更強，他祝福也歡迎大家一起來，共同為這塊土地來做貢獻。

(中時 )