新竹縣文化局與消防局關西分隊在過年前共同合作，選定縣定古蹟關西太和宮舉辦古蹟歷史建築防災演練，希望持續推廣文化資產防災觀念，讓文資管理使用人、社區鄰里在演練中了解古蹟防災的重點，將防災知識帶入民眾的生活中。

縣長楊文科表示，新竹縣每年積極辦理古蹟歷史建築防災演練，對地方重要歷史精神的物件與古蹟辦理防災演練，透過跨部門合作進行兵棋推演與實地演訓，讓公部門和民眾建立新竹縣文化資產防災觀念。

文化局長李安妤表示，春節期間很多民眾都會到廟宇拜拜，燒香燒金紙不間斷，防災的意識更要提高，在春節前夕選擇在關西鎮主要信仰中心太和宮進行防災演練，不僅是宣導文化資產防災的重要性，更可藉由實務演練，讓廟宇使用人及社區鄰里建立災害的應變能力。

消防局長孫福佑表示，這次跨部門聯合古蹟消防演練，結合關西太和宮、文化局、關西消防分隊、鎮公所、社區民眾及新竹縣文資防護專業服務中心大葉大學共同辦理，演練廟宇發生火警相關緊急應變措施。

在火警發生之初，關西太和宮啟動自衛消防編組，進行初期滅火與通報，並展開文物搶救保護及人員疏散避難措施。關西消防分隊抵達火警現場後，評估災害狀況以霧狀灑水方式進行滅火，待火勢撲滅後由消防局及文化局入內進行災後評估與調查。

這次文物搶救動線，安排文物放置在對面的歷史建築關西分駐所，連結關西鎮的兩處文化資產共同發揮自助、共助及公助。

(中時 )