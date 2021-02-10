卡斯托（Bruce Castor）代表川普出庭 但卻哪壺不開提哪壺

美國聯邦參議院周二晚以56-44投票同意，展開對前總統川普的「煽動叛亂」彈劾審訊。而據兩名消息人士透露，川普很不滿委任律師卡斯托（Bruce Castor）的開場陳述。

據CNN新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，在這次參院彈劾審訊中，由卡斯托和蕭恩（David Schoen）擔任川普的代表律師。可是卡斯托一上場，就稱讚推動彈劾川普的眾院彈劾監察人，說他們在呈現川粉國會暴動上表現得可圈可點。此外，他更犯了川普的大忌，坦承這位白宮前主人敗選。

卡斯托在陳述中，除了稱川普為「前總統」外，還強調他「已不在任」。此外，卡斯托說，美國憲法的目標已達成，因為「選民已將他免職」。據消息人士透露，川普在佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-A-Lago）的新家觀看這次審訊轉播時，先是吃了一驚，接著氣得幾乎大吼。

更離譜的是，卡斯托甚至坦承，在看了民主黨放映的1月6日川粉國會暴動，辱罵警察的影片後，他的法律團隊改變了做法。同時他還絮絮叨叨，大讚家鄉賓州的參議員，不過他也強調，參議院不該舉行彈劾審訊。

卡斯托（Bruce Castor）代表川普出庭 但卻哪壺不開提哪壺

一名川普團隊的顧問看了這荒腔走板的法律團隊表現後，尖銳地問道：「搞甚麼鬼？」這位顧問甚至直指，萬一川普遭刑事法庭起訴，那就嗝屁沒搞頭了，因為沒人會想和他沾上邊。

不只川普爆氣，連路易斯安納州共和黨籍聯邦參議員凱西迪（Bill Cassidy）都說，這法律團隊的表現「漫無章法」，並「亂搞一通」，促使他投票贊同民主黨，彈劾前總統合乎憲法。

不過，另一名律師蕭恩接手後，隨即發動凌厲攻勢，說民主黨以彈劾作為政治血腥運動手段，想阻止川普再尋求入主白宮。此外，他還指控民主黨，說他們想剝奪川粉的公民權。

一名消息人士說，由於川普的彈劾辯護法律團隊1個多星期前才成軍，因此表現在意料中。雖然川普不滿辯護團隊的初步表現，但幕僚仍充滿信心，認為這改變不了審訊結果，而他終將像上次一樣，獲判無罪。

(中時新聞網)