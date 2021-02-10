卡斯托（Bruce Castor）代表川普出庭 但卻哪壺不開提哪壺

美國聯邦參議院周二晚以56-44投票同意，展開對前總統川普的「煽動叛亂」彈劾審訊。而據兩名消息人士透露，川普很不滿委任律師卡斯托（Bruce Castor）的開場陳述。

據CNN新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，在這次參院彈劾審訊中，由卡斯托和蕭恩（David Schoen）擔任川普的代表律師。可是卡斯托一上場，就稱讚推動彈劾川普的眾院彈劾監察人，說他們在呈現川粉國會暴動上表現得可圈可點。此外，他更犯了川普的大忌，坦承這位白宮前主人敗選。

卡斯托在陳述中，除了稱川普為「前總統」外，還強調他「已不在任」。此外，卡斯托說，美國憲法的目標已達成，因為「選民已將他免職」。據消息人士透露，川普在佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-A-Lago）的新家觀看這次審訊轉播時，先是吃了一驚，接著氣得幾乎大吼。

更離譜的是，卡斯托甚至坦承，在看了民主黨放映的1月6日川粉國會暴動，辱罵警察的影片後，他的法律團隊改變了做法。同時他還絮絮叨叨，大讚家鄉賓州的參議員，不過他也強調，參議院不該舉行彈劾審訊。

卡斯托（Bruce Castor）代表川普出庭 但卻哪壺不開提哪壺

一名川普團隊的顧問看了這荒腔走板的法律團隊表現後，尖銳地問道：「搞甚麼鬼？」這位顧問甚至直指，萬一川普遭刑事法庭起訴，那就嗝屁沒搞頭了，因為沒人會想和他沾上邊。

不只川普爆氣，連路易斯安納州共和黨籍聯邦參議員凱西迪（Bill Cassidy）都說，這法律團隊的表現「漫無章法」，並「亂搞一通」，促使他投票贊同民主黨，彈劾前總統合乎憲法。

不過，另一名律師蕭恩接手後，隨即發動凌厲攻勢，說民主黨以彈劾作為政治血腥運動手段，想阻止川普再尋求入主白宮。此外，他還指控民主黨，說他們想剝奪川粉的公民權。

一名消息人士說，由於川普的彈劾辯護法律團隊1個多星期前才成軍，因此表現在意料中。雖然川普不滿辯護團隊的初步表現，但幕僚仍充滿信心，認為這改變不了審訊結果，而他終將像上次一樣，獲判無罪。

川普痛恨背叛 卸任後找到最大嗜好
梅蘭妮亞顛覆想像 關起門來 怎麼對川普
扯了川普級大謊 拜登不是聖人

文章來源：Trump unhappy with his impeachment attorney's performance, sources say
文章來源：Donald Trump rages at his defense attorneys after 'rambling' opening speech praising Democrats and admitting he lost election caused Republican Bill Cassidy to vote with Democrats for trial to go ahead - but ex-president is still on track for acquittal

(中時新聞網)

#川普 #彈劾 #律師 #參議院審訊 #煽動叛亂