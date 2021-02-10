新竹喜來登行政貴賓廳改裝重啟，變身大人版豪華遊樂場。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登新增4大主題、14間兒童主題房，為小朋友打造安心入住又好玩的客房空間。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

春節國內旅遊預期將掀高峰，飯店業者不是推優惠就是創新服務，新竹豐邑喜來登大飯店投入超過2億元，更新房間、餐廳及設備空間， 其中調整改裝喜來登行政貴賓廳，化身為大人版遊樂場，提供VR電玩、賽車電玩、健身環、撞球等多項遊樂設施，讓大人也有放鬆壓力的好去處。

新竹喜來登指出，2020年6月完成大宴會廳改裝後，再度啟動大型改裝計畫，1月底完成的14間「喜波波主題房」，包括「飛行氣球」、「甜蜜烘培」、「極地探險」及「開心農場」四大客房主題外，也加入了大人的遊樂場。

在新竹喜來登最高樓層22樓的行政貴賓廳，原先僅限行政樓層房客或萬豪旅享家白金會員進入，從2月6日起開放部分遊戲區域，讓所有入住新竹喜來登的房客免費使用。

現場設有VR電玩、賽車電玩、SWITCH體感遊戲、健身環、撞球台、手足球台及電子飛鏢等遊憩設施，提供民眾宅在飯店也能安心暢玩各項設施，享受歡樂互動的旅遊假期。

另外，新竹地區民眾喜愛的「盛宴自助餐廳」，2月17日至3月12日進行改裝，3月13日重啟開幕，裝修期間平日至「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日本料理」、「邀月亭鐵板燒」、「大廳酒吧」用餐消費滿3千元贈送「盛宴自助餐廳平日午餐券」1張，滿6千元贈送2張，依此類推，由新竹喜來登免費招待盛宴自助午餐吃到飽。

「迎月庭日本料理」、「邀月亭鐵板燒」也將於3月中旬接續進行全廳改裝，重新裝修開放式用餐區及包廂空間，全面升級日式風格的用餐環境，提供味覺與視覺雙重享受的嶄新體更多活動資訊可至新竹喜來登官網查詢

(中時 )