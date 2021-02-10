香港女星陳婉衡因35E豐滿上圍，被港媒列為「無綫波神」之一，近期她在節目《到此一遊》中回到從小長大的故鄉溫哥華，眼尖網友發現穿著低胸小可愛的陳婉衡，深邃事業線之中有一明顯黑點，後來她才透露錄影時「麥克風夾」不見，她靈機一動利用上圍夾住無線麥克風，網友則虧不是每個女主持人都能做到。

陳婉衡從小在加拿大溫哥華長大，2012年回到香港參加港姐比賽，雖未獲得好名次，但仍被無綫娛樂新聞台簽下，除了演出電視劇《一屋老友記》、《愛·回家之開心速遞》，也成為《3日2夜》、《天與地》等實境節目主持人，給人身材健美又性感的好印象。

陳婉衡錄影時將麥克風夾到雙峰之中。（圖／翻攝自 Youtube；取自《on.cc東網》）

港媒報導，近日陳婉衡擔任節目《到此一遊》其中一集主持人，受任介紹自己成長的地方溫哥華，她在鏡頭前分享獨家美食美景，並體驗夜生活，讓去年因新冠肺炎疫情不能到國外遊玩的觀眾都十分期待「解禁」的那天，網友更將焦點放在她獨特的夾麥克風方式，竟是將無線麥克風直接放在事業線中，引來許多討論。

陳婉衡臉蛋甜美又有魔鬼身材。（圖／翻攝自_alyciac IG）

陳婉衡後來無奈回應《東網》，喊冤說拍攝當天劇組只帶了一個麥克風夾，沒想到工作過程中被搞丟了，「因為錄影時間緊迫，只好用這個方式，我以為衣服會擋住，那天看了播出我也覺得尷尬」。據知，陳婉衡過去是個體重達60公斤的小胖妞，後來勤健身、注意飲食，才養出強勁腹肌跟魔鬼身材，更在2019年考到健身教練執照，並加入郭子豪領軍的藝人教練團隊「HK Celebrity Coach Team」，成為火辣教練授課。

(中時新聞網)