新冠肺炎疫情肆虐全球，使得民眾人心惶惶，卻有眼尖民眾8日在高雄發現有公車司機在行駛時，竟然沒有依規定帶上口罩，甚至在停等紅燈時還疑似低頭滑手機。 （民眾提供／洪浩軒高雄傳真）

新冠肺炎疫情肆虐全球，使得民眾人心惶惶，卻有眼尖民眾8日在高雄發現有公車司機在行駛時，竟然沒有依規定帶上口罩，甚至在停等紅燈時還疑似低頭滑手機，經過高市府交通局調查，該名司機當時並非值勤時段，車上沒有載客，只是虛驚一場。

有民眾8日下午3時許發現高雄1台紅27公車司機，在中華一路往南行經明誠三路路口停等紅燈時，竟然沒有戴上口罩，甚至低著頭疑似在使用手機，民眾氣得拿起手機拍下公車司機這危險又荒唐的行徑，就怕疫情會因為這些不守規矩的人再度爆發。

該民眾表示，現在國內疫情嚴峻，大家都人心惶惶，深怕疫情擴散，公車是大眾運輸工具，每天人來人往，只有聽說過乘客違反相關防疫規定，他還是第1次看到沒戴口罩的竟然是公車司機，這讓他相當氣憤，認為無論是乘客或司機都應該遵守防疫規定。

高市府交通局表示，他們嚴格律定所屬客運業者，駕駛長於值勤時間務必全程配載口罩並依道路交通安全相關規定行駛，經查紅27公車為港都客運營運路線，是服務於高雄火車站行駛建國路往返中都地區，經調閱該公車行車軌跡，該名司機當時正從調度站開往高雄火車站途中，但尚非值勤時間，也還未提供載客服務，因此並無違反任何防疫相關規定。

高市府交通局指出，雖然現在並沒有相關法規限制司機在未值勤時必須戴口罩，但為了安全及觀感問題，他們將會嚴格要求公車業者，無論是否屬於值勤期間，只要司機上了公車就必須配戴口罩，除了不會引起沒必要的誤會，也讓司機及乘客都多一層防護。

遭投訴的司機除了未戴口罩之外，還被民眾發現他在停等紅燈時，低頭使用手機，對此，交通局強調，對於司機違反交通規則絕對零容忍，目前他們正在調閱車上紀錄影像釐清事實，若滑手機行為屬實，將依相關規定嚴加處分。

(中時 )