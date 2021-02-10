56歲陳姓男子家住屏東卻走失流浪的彰化，彰化警察分局八卦山派出所警員朱玄武，日前執行巡邏勤務，發現頭白髮與落腮白鬍之男子深夜仍在超商外徘徊，展開超級尋人的任務。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

新春是團圓日子，56歲陳姓男子家住屏東卻走失流浪的彰化，彰化警察分局八卦山派出所警員朱玄武，日前執行巡邏勤務，發現頭白髮與落腮白鬍之男子深夜仍在超商外徘徊，展開超級尋人的任務，鍥而不捨，終於聯繫到他的家人，80阿母來到派出所，陳男如孩子般歡喜，直喊「媽媽、媽媽、我要回家…」媽媽喜極而泣，淚漣漣抱著孩子，也頻頻向警方道歉。

彰化警分局表示，當時查證身分時男子疑似智能障礙無法清楚表達身分及住所，以M-Police臉孔辨識亦有20餘人符合特徵者，員警拍照後返所後以系統持續追蹤，並依相片比對資料逐一清查，經取得其中一名陳姓男子家屬信任後，以Line傳遞照片指認，確認男子身分並聯繫上家人。

經查男子為陳姓男子、56歲、領有極重度智能障礙手冊、住屏東縣，家屬表示，陳男雖已56歲但智力如同小孩一般，經常跟廟會陣頭出門多日後自行返家，但多在家鄉村落附近，好幾起離家後不知去向，但父母都已高齡80幾了，無法約束孩子行動，去年6月間陳男再度離家不知去向，父母內心焦急煎熬，日日擔心孩子不知怎麼了，卻不知該怎麼辦，每天都想著，有一天就會像以前一樣，走著走著就回家。

盼著、盼著，就快農曆過年了，當員警傳送男子目前滿頭白髮與落腮白鬍照片給家屬指認時，80幾歲老母看到離家多時的兒子相片不禁傷心落淚，難以入眠，立刻聯絡陳男胞弟開車北上到派出所接陳男返家團圓，陳男在派出所看到年邁母親時如同孩子般的直喊「媽媽、媽媽…」，問媽媽是不是要來帶他回家了，同仁一旁也眼眶泛淚。

員警本案因鍥而不捨積極查尋聯繫，終於讓離家300公里的弱智男子能在農曆春節前與家人團圓，老媽媽離開時緊握承辦員警雙手直道感謝，暖警也落下男兒淚。

56歲弱智男子走失300公里，彰化分局暖警助團圓，80歲阿母泣淚漣漣。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

56歲弱智男子走失300公里，彰化分局暖警助團圓，80歲阿母泣淚漣漣。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )