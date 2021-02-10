台南市今年空氣品質普遍不佳，台南市環保局預測農曆春節大年初3至大初5（14日至16日）甚至將出現紅害等級空汙，洗街車過年不間斷持續沿街灑水，提醒民眾拜年戴口罩出門，防疫又可過濾8成以上的空汙。

台南市環保局依照氣象條件判斷，台南市10日至16日的空氣品質將是「略差、轉好、再轉差」，空氣最好的時間點為小年夜晚上（10日）至大年初1（12日），主要是因為預測會下雨，可洗淨空氣。

台南市空品大年初1（12日）後將急轉直下，初3（14日）至初5（16日）最差，因大環境趨於靜風，大氣擴散條件差，帶動福建沿岸汙染物靠近台灣，加上西半部晨間有濃霧生成，台南市環保局預估將出現暫時性紅害等級空汙。

台南市環保局彙整大型工廠名冊，多數在春節期間處於停休時期，有營運的工廠，一旦空品變差達危害等級，將會要求自主減產、調整製程，提升防汙效率。

台南市政府決定從小年夜到大年初6（17日）開工日，每天凌晨5時，在不同行政區執行重點道路洗街，一直到隔日清晨3點，街道洗街工作過年不打烊，除能改善空汙兼可保持乾淨市容。

台南市環保局將觀察天氣型態與空品變化，每日在臉書上傳當日空氣品質概況與提醒，提供民眾作為外出走春參考。呼籲民眾過年外出，減少車輛怠速時間；避免露天燃燒，宗教祭祀及開市時，盡量減少線香、金紙與放鞭炮，共同維護空氣品質。

(中時 )