新冠疫情目前進入疫苗大戰，前副總統呂秀蓮今表示，如果全世界主要國家都因施打疫苗而回復正常，並開放航空旅行，台灣卻未及時接種並產生群體免疫力，到頭來，台灣不但抗疫神話破滅，還會淪為少數的「鎖國」，那就慘了！

呂秀蓮今在臉書指出，台灣向COVAX訂購476萬劑， 但COVAX首波分配給「非會員國家」的疫苗只有130萬3200劑，最快2月底抵台，只是杯水車薪。

她指出，疫苗是國安危機中的重要戰略物資，過去一度發生「疫苗民族主義」；強國超前訂購且加倍囤購，使藥廠無法如期交貨，各國對疫苗均望穿秋水。

她說，據報載，台灣取得新冠肺炎疫苗的管道有直接向國外疫苗廠洽購，已和英國AZ簽約、付訂金，估可取得1千萬劑，但時程可能延後。另有其他廠商洽談中，估可取得5百萬劑。還有透過COVAX購買，估計可取得470多萬劑。近日又傳出，台灣也與嬌生、Merck及Novavax 三家洽商採購事宜。

她說，最後是國內疫苗廠研發生產，高端疫苗、聯亞生技已進入第二期人體臨床試驗；國光生技仍在第一期試驗。

她指出，問題是，輝瑞疫苗是與德國公司BioNTech聯合生產，而上海復星集團與BioNTech有合作關係，並取得大中華地區總代理。台灣購買，必須透過上海復星集團，如此卻違反台灣禁止大陸進口的法令，即使美國想越過復星集團賣疫苗給台灣，也會惹來違反商業契約的疑慮。可見台灣在採購過程中，有難言苦衷，以致陳時中前後說法不一，引起外界質疑。

她說，近日部立桃園醫院引起的醫院群聚感染，WHO配售的AZ疫苗保護力只有3成，接種二劑才達6成，劑量有限，只能先提供給醫護及抗疫第一線人員「救急」，距離「群體免疫」仍遙遙無期。

她說，華盛頓郵報指出，台灣、伊朗及烏克蘭三國拒絕接受「敵國」的疫苗。陳時中表示，「大陸疫苗沒有科學報告，有效性受質疑，沒有吸引力。」而且依現行法令，大陸疫苗無法進口台灣。

她認為，按去年12月30日大陸國藥集團疫苗已上市，保護率高79.34％，已達到國際及大陸國家藥監局標準，並有數十個國家採購並開始接種中國疫苗，包括土耳其、印尼、秘魯等國國家元首率先接種。大陸也正式宣布，將提供1千萬劑疫苗給開發中國家應急。

她說，熱愛台灣的匈牙利，是歐盟第一個批准施打大陸及俄國疫苗的國家，德國執政聯盟之一「基社盟」也要求歐洲監管部門儘快審批大陸及俄羅斯的新冠疫苗。德國衛生部長公開回應：「如果基於疫苗安全有效，不管它在何國生產，都有助於對抗疫情。」紐約時報近日更有文章呼籲正視中俄兩國研發疫苗之安全可靠度，不要讓「疫苗國家主義」延誤各國回復正常化的速度。

她表示，儘管打過疫苗未必絕對安全，但「國際航空運輸協會」（IATA）為促成航空運輸業配合防疫措施，提出「疫苗護照」作為出國登機的證明。如果全世界主要國家都因施打疫苗而回復正常，並開放航空旅行，台灣卻未及時接種並產生群體免疫力，到頭來，台灣不但抗疫神話破滅，還會淪為少數的「鎖國」，那就慘了！

(中時 )