國1南下93.5K內側車道2小客車追撞事故，回堵4公里。（高公局提供）

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為32.5百萬車公里，預估本日交通量為105百萬車公里。上午國道路況，除國1南向湖口服務區至新竹、國3南向茄苳至香山等路段因事故造成壅塞外，其餘國道路況大致正常。另外，國1南向上午發生2起追撞事故，高公局表示，事故導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅，請用路人注意車前狀況並保持安全距離。

另查，上午9時3分，國1南向109.6公里發生大貨車追撞小客車事故，占用中內車道，造成後方車流回堵4公里；上午10時2分，國1南向93.5公里發生2小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵4公里。

高公局研判，下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統至坪林等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及APP，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

(中時 )