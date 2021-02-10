台積電有護國神山的美譽，昨有媒體報導台積電員工平均可拿到139萬元的分紅，令人稱羨，但一名自稱任職台積電的張姓女網友在臉書社團發文，表示她在台積電工作10多年，拿到的年終連9萬都不到，媒體報導搞得外界都以為他們都領很多，就連平時用餐、購物，甚至是過年，都因為是台積電員工的關係，帶給她不少困擾。

張女今稍早於臉書《爆怨公社》透露，在台積電當技術員10多年，年終根本沒有外界說的139萬，她表示自己拿的年終連尾數9都不到，一年總收入也沒有破7位數，搞得外界都認為台積電員工都領很多。

張女表示，她連吃個陽春麵，人家會酸她「妳台積電員工欸，怎麼吃這個？」買個普通家電，也有人說「妳不是賺很多？買高級一點的啦！」開二手車，大家也會認為家裡一定有更高級的，逢年過節更不用講，親戚都會說「妳領這麼多，包給我小孩的一定很大包」。

這些言論聽在她的耳裡，白眼已翻了好幾圈，過去大家問她在哪裡高就時，總會光榮地說自己在台積電，如今大家問起，她都改口，就是一般的小工廠，一下班，識別證、停車證通通塞進置物箱，深怕路上一個不小心碰瓷，被對方獅子大開口，她無奈說「我只是單純抱怨，我很愛我的公司，但請各位一定要看清楚，139萬是平均，並非所有員工都領這麼多。」

(中時新聞網)