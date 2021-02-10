高雄市一名70歲老翁去年到湖內區一間旅社尋芳，和一名46歲的王姓女子談妥以1000元價碼進行全套性交易；雖然男方年事已高，但在美魔女手口並用服務之下，很快就重振雄風，隨後便提槍上陣辦事。2人完事後，老翁心滿意足準備離開，不料卻被到場查緝的警方逮個正著，讓他當場嚇傻，深怕被家人知道。

《蘋果新聞網》報導，該旅社隱身於湖內區一排透天厝，裡頭暗藏春色，常有多名女子在大廳等候客人上門；去年8月19日下午，老翁來到旅社消費，和46歲王女談妥以1000元做全套服務，時間為20分鐘，2人隨即上樓辦事；過程中王女使出渾身解數服務，很快就讓老翁在時間內繳械，誰知正打算離開就遭警方查獲。

報導指出，該旅社除了王女，還有另外3名賣淫女子；4人向警方供稱，她們分別向旅社負責人吳男承租房間做為性交易場所，每月房租要價5000元，每次性交易另需給對方抽成300元。吳男到案後坦承將房間租給賣淫女子，遭警方依妨害風化等罪送辦；至於應召女及尋芳客，則以社維法進行開罰。

橋頭地院審理後，今年初判處吳男有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；至於8萬元房租則被視為犯罪所得，遭依法沒收。

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(中時新聞網)