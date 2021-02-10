國民黨發起「罷萊委」行動，首波鎖定民進黨台北市立委吳思瑤、基進黨台中市立委陳柏惟，面對一連串辦免行動，民眾黨立委張其祿表示，人民行使政治權力並無不可，但行使程序上，政府應該提供嚴謹妥善的資訊給選民做選擇，避免資訊有誤，要求中選會應在罷免理由上減少人民疑惑。

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案剛落幕，緊接著還有一連串罷免行動，罷免理由個是五花八門，以黃捷罷免案為例，中選會公告的「罷免黃捷理由書理由五」：黃捷違反國安法21條，影響國家安全甚巨；但該處的國安法是指《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，而非台灣的《國家安全法》，引發議論。

面對罷免理由錯誤或資訊不明，張其祿表示，中選會就應要求罷免人寫明全名或文字修正，而非全文照登，使人誤會，這樣對被罷免人極為不公平，且損害其權益，要求中選會檢討改善，讓罷免程序優化。

張其祿強調，執掌選務的中選會，理應是以專業、客觀與中立態度，協助處理選舉業務，罷免作為人民參與政治的權力之一，中立機關在程序上就需要謹慎看待，務必在充分的資訊下尊重人民的選擇，才更能體現進步社會的價值。

對於藍營發起的「罷萊委」行動，據悉，民眾黨暫時不會表態支持或反對，尊重各選區選民的選擇，仍希望維持理性務實問政與監督政府。

(中時 )