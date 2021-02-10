喜迎春節，許多民眾從今天開始連續7天假期，地方政府公所當然也不例外，不過埔鹽鄉公所今天一早仍熱鬧滾滾，許多當地邊緣戶齊聚公所，由鄉長許文萍及公所人員，發送愛心年菜，行動不便的長輩，鄉長甚至親自送達，讓收到熱騰騰年菜的民眾，倍感窩心。
今天就是小年夜，但有許多邊緣戶、或獨居長輩，等不到家人團聚，沒有年菜可吃，埔鹽鄉長自掏腰包，加上民間友人的愛心，募集老五老基金會，當日現煮年菜，一份1200元，共32份，還送上喜慶的小紅包，以及春聯，讓他們也能夠感受到年節歡樂氣息。
老吾老基金會彰化區主任周怡秀說，許鄉長長期支持老五老，所有年菜都是今天現煮現做，讓所有民眾的祝福，可以熱騰騰的送到長輩及貧戶手中，年菜包含五菜、一水果，還有布丁蛋糕，跟媽祖春聯，有雞有魚讓他們也可以先祭拜祖先，在來享用美食。
許文萍說，這32個邊緣、獨居戶，都是她一個一個去找出來的，從平常捻香跑攤的時候，將所有需要幫助的鄉民，記錄下來，再來篩選，除了自己自掏腰包外，也要感謝民間友人，還有公所同仁，犧牲假期，來幫忙發送年菜，一起陪伴他們度過新的一年。
(中時 )
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