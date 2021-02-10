除夕白天提供醫師門診，包含家醫科、內科、復健科等服務，復健室也服務到傍晚６點。(宏仁醫院提供／吳建輝彰化傳真)

除夕夜也有值班醫師，提供家醫科、內科醫療服務。(宏仁醫院提供／吳建輝彰化傳真)

民眾喜迎春節假期，家家戶戶不管是返家過年，或是外出旅遊，因年節飲食、或作息不正常等，導致身體有不適的情況，但街上大部分醫療院所都休息，急病看診無處去，彰化縣員林宏仁醫院，已經連續27年春節不打烊，從除夕到大年初三都維持門診，要讓民眾能安心就診。

宏仁醫院表示，除夕當天看診從下午２點到６點，中間休息１小時，在從晚上７點看到10點，宏仁醫院董事長陳鴻銘說，有一年春節流感大流行，門診每天都湧入數十人，整個春節假期，舊有有2、300人就診，讓他印象深刻，也讓他深感春節門診的必要性。

今年負責除夕看診的醫師梁鴻昌表示，過去常常輪值大年初一到初三看診，所以除夕輪值他平常心看待，當天全心服務民眾，沒有特別安排，可能會到附近超商購買微波食品當晚餐，只要想到能讓民眾得到需要的醫療服務，他內心就覺得相當滿足了。

陳鴻銘說，除夕白天提供醫師門診，包含家醫科、內科、復健科等服務，復健室也服務到傍晚６點，除夕夜也有值班醫師，提供家醫科、內科醫療服務，當然如果民眾都能夠健健康康的最好，真的臨時有需要找醫師時，可以到宏仁醫院，提供最完善的醫療服務，陪伴民眾健康過好年。

(中時 )