34歲的前國聯勝投王齊瑪曼（Jordan Zimmermann）先前因傷勢困擾沉寂許久，今日傳出釀酒人提供一紙小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，他表示假如他還在受傷就會退休，但他認為自己還有能力出賽，對於回到國聯球隊也感到期待。

齊瑪曼生涯前7年效力國民，入選2次明星賽，曾在2013年以19勝拿到該年勝投王，不過投出身價後轉戰美聯老虎隊，但傷勢困擾著他，成績每況愈下，2019年繳出1勝13敗為生涯最差，自責分率高達6.91，而去年則是因為傷勢直到9月才重返賽場，2場先發自責分率也高達7.94，前國聯王牌消沉多年。

「如果我感到不舒服或知道身體不健康，那我可能考慮退休，但我現在開始鍛鍊、跑步，投球訓練並做任何該做的事，我的身體感受良好，腦袋告訴我可以繼續前進。」齊瑪曼表示他希望再給自己一年時間，用這一年來證明自己。

齊瑪曼在國聯7個球季繳出70勝50敗、自責分率3.32的成績，也2度獲得賽揚獎選票，還曾丟出國民隊搬遷到華盛頓後首場無安打比賽，不過轉到美聯後一切都變調了，在老虎5季僅丟出25勝41敗，自責分率5.63，「回到國聯絕對是好事，我在那邊感覺舒服多了。」

(中時 )