《五月天陪你守歲》精心打造露營野餐風在大自然下迎新年。（相信音樂提供）

「華人第一天團」五月天堅守守歲傳統，與你約好一起團圓，別出心裁地打造時下最夯的露營野餐風格，在大自然環繞下，帶給大家過個最chill的除夕夜。《五月天陪你守歲》將在2月11日除夕夜晚上22:30於相信音樂日常B’in Now頻道（http://bit.ly/YTBinNow），一起迎接新年。

在歷經不平凡的2020年，五月天透過各種形式「維持一些永遠不改變的事情」，履行與歌迷的約定，在5月舉辦「突然好想見到你」線上演唱會，在台北市立體育場重金打造四大演唱會舞台，酷炫的舞台燈光，如親臨演唱會般真實震撼。雖然現場沒有觀眾，但仍在現場座位擺滿著螢光棒，象徵著螢幕前陪伴五月天的每位歌迷，一小時的線上演唱會，當天全球在線觀看次數累積 4244 萬人次。

在演唱會紛紛回歸之際，上半年與五月天隔空說好好，下半年我們見面說聲好好，「好好好想見到你」Mayday fly to 2021演唱會傳遞正向能量，更在歲末年終時分推出全新單曲〈因為你 所以我〉獻給歌迷，一推出就橫掃KKBOX、iTunes、MyMusic、friday音樂、LINE MUSIC、全球流行音樂全金榜、QQ音樂、咪咕音樂、酷我音樂排行榜冠軍，其中MyMusic 華語單曲榜截至2月9日更蟬聯46天冠軍，五月天也希望在不久的將來，將音樂帶到各城市，為大家加油打氣注入活力。

因為你們都要好好的，所以我們才能好好的，這一年五月天也各自好好的努力生活。冠佑走出戶外鍛練體力，爬山、打球、運動樣樣來，被團員逼問都爬哪座山哪一天爬，他說：「不管爬陽明山哪一段都是爬山，時間不限，逼自己每星期找一天去，讓自己體力保持顛峰狀態。」而石頭也是好好陪家人，他說：「老婆下廚、陪小孩上下課，每天過得很平凡，但是很特別的一年。」許久沒大展演技的他，出演告五人〈唯一〉MV和紀培慧互飆演技；瑪莎除了陪家人外，也擔任家家《Duet ✚✚：我們二重奏》企劃的音樂總監、HUSH〈練習說再見〉單曲配唱製作人，推出一首首備受好評的暖心作品。

怪獸則跟老婆學咖啡拉花、做瑜珈之餘，促成了神級偶像Steve Vai大師的樂理書《Vaideology：Basic Music Theory for Guitar Players》中文版出版，怪獸透露：「2019年時就很期待這本樂理書有中文版，也看到很多吉他手朋友敲碗，心想與其等待，不如著手讓這本書出版，所以聯絡出版社」，怪獸化等待為主動也讓中文版順利出版，而阿信覺得這樣還不夠，為樂迷敲碗怪獸出書，他說：「我拿到怪獸親筆簽名《Vaideology：Basic Music Theory for Guitar Players》中文版，對我來說不是那麼初級，我在這邊敲碗怪獸出一本入門初版，看完再看Steve Vai。」為樂迷謀福利。

最後，五月天也接招大明星的提問，包括「人生無限公司」演唱會裡好久不見的黃長官黃渤、以及即將在北高雙蛋舉辦「少年俠客」 巡迴演唱會的周華健、蘇慧倫、孫燕姿、ELLA、陳昊森、五堅情、見習網美小吳、千千、陪沈團的沈、何炅、時代少年團、張藝興等大明星，包括：「你們會去泡全裸的大眾湯池嗎？若遇到有人跟你打招呼，你會怎麼做」、「團員裡誰是最自戀」，以及歌迷最關心的「今年會出新專輯嗎？」等問題五月天都在除夕圍爐這天的《五月天陪你守歲》節目中一一解答。

此外，相信群星從小年夜陪你到初五，在小年夜還有劉若英《劉若英相愛在傳統市場 一起來逛逛辦年菜》，她也透過新曲〈所有相愛的人啊〉陪伴大家過新春情人節。

(中時 )