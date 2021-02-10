台灣基進黨立委陳柏惟日前表示，大陸製的「掃地機器人」傳出有資安疑雲，呼籲政府要有所作為，積極把關。對此，網友傻眼表示，這智商難怪會被罷免，「非常看好」他被罷免。

據綜合媒體報導，台灣基進黨9日在立院舉行「不讓老大哥看著你！杜絕中國變形偷資訊，乾淨標章顧資安」記者會上表示，他們接獲民眾陳情，募資平台上的一款「掃地機器人」，疑似利用使用者手機APP，將個資回傳到大陸的伺服器，陳柏惟並為此憂心提出警告，包括手機、掃地機器人等家電都有可能淪為中共的間諜。

陳柏惟還呼籲，政府應該訂出明確的政策來防堵資安隱憂，讓人民避免買到有資安疑慮的大陸製家電。陳和基進黨更提出，要標示乾淨資安產品、防堵洗產地惡行、控管數據跳板第三地和強化政府採購法的4大訴求，要求政府應關注資安問題，並且積極把關。

批踢踢網友聽完陳柏惟的講法傻眼表示，「全部都支那的陰謀」、「誰會在乎掃地機器人...愛奇藝也一堆人在看」、「八卦版誰投他的？出來承認啊」、「什麼鬼！手機要偷資訊不是更好偷」、「腦包，為反而反，有種就全禁啦，笑你不敢」、「非常看好他被罷免」、「忽然想去罷免這個傢伙了」、「什麼時候可以開始刪Q」、「乾脆說怕掃地機器人取代義務役，削減國軍戰力」、「這種咖也能當立委，什麼都怪中國就好啦」！

還有網友也譏諷，「阿純（雞排妹）的中國製飛機杯有沒有資安問題」、「中國製飛機杯就沒看他講一句話」、「中國製飛機杯有可能會影響國家安全」。

(中時新聞網)