傳統過年有拜拜習俗，供品食材常放室溫，台南市立安南醫院消化科醫師黃文威提醒，需縮短供品放室溫時間，避免滋生病菌，過年期間好發急性腸胃炎，因新冠肺炎威脅因素，餐廳吃飯團聚感染風險較高，建議今年團圓飯在家圍爐，自買食材比較安心。

黃文威表示，急性腸胃炎常見一直腹瀉、反覆嘔吐及肚子痛、脫水、發燒、全身倦怠感、偶爾心跳變快，須盡速就醫，勿以為只要吃成藥就會好。

黃醫師說，急性腸胃炎初期如無脫水症狀，可先禁食幾小時，勿一次喝下過多水，反會引起噁心嘔吐感。建議先用液體流質補充營養，比如米湯、豆漿、米漿，有助腸黏膜修復。急性期時應避免燒、烤、炸、辣刺激性食物以免加重腸胃負擔。

黃文威強調，急性腸胃炎傳染途徑就是病從口入，年菜保存很重要，因為20至50度為細菌孳生溫床條件，冰箱內剩菜拿出時記得要充分加熱殺菌後再食用，如此就不怕急性腸胃炎找上門。

(中時 )