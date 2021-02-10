台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇是「尋人高手」，從警10年來已尋獲500多位失蹤人口，日前再為鹽水90歲老翁找到失蹤30年的兒子，美事再添一樁。

日前吳孟宇於系統查得一筆通報資料，內容為新北市淡水區精神護理之家有一名身分不明男子無人認領。該名男子於1987年在台北市區街頭被民眾發現，因當時查無該男子身分，由社會局予以協助收容安置。

吳孟宇著手比對逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，經過數月不眠不休的努力，最後終於從上百筆資料中成功查得一筆台南市鹽水區的走失資料，警方前往戶籍地通知家屬時，出來應門的是位身形傴僂、步履蹣跚的獨居老翁，當拿出照片請老翁指認後，老翁聲淚俱下。

原來老翁兒子甫服完兵役便出現精神異常等怪異行為，並於前往北部就業後便失去聯繫，黃父心急如焚，當時雖立刻向警方報案，卻仍查無黃男下落並從此杳無音訊。

現年90多歲高齡的黃姓老翁，仍心心念念期盼有生之年能再見到兒子一面，透過台南警方及社會局的協助，30多年後黃男兒子終於落葉歸根，與父親團圓。

(中時 )