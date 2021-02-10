國民黨立委李貴敏近期頻接獲民眾陳情交通檢舉氾濫的現象，李貴敏調閱資料後發現，民眾的直覺是正確的，近年交通違規檢舉案件數的確暴增，尤其近5年檢舉成案件數竟成長近3倍，光是去年民眾檢舉件數就將近六百萬件，為歷年新高。

李貴敏認為，民眾檢舉罰單暴增的爭議點其實出在警察因民眾檢舉而不敢不罰，反使原有行政裁量、微罪不舉的空間喪失。所以問題回到現行法令與紅黃線管制是否務實？有無過多微罪處罰規定？

李舉例，例如有不少民眾就反映，只是車暫停家門口或偏遠山區、巷道，或是轉換車道，轉彎燈打得過早或晚，一樣遭檢舉成案，造成荷包穩定性失血。但這其中是否隱藏著現行交通標誌、標線、號誌等設施不合理的結構性問題，讓民眾動輒得咎？甚至執法機關會不會因民眾檢舉增加而鬆懈對重大違規案件偵辦？都需要相關單位審慎研析，對症下藥。

李貴敏認為，罰單檢舉氾濫讓人擔心台灣變成相互監視、檢舉的對立社會，這是不利於社會長遠發展的，但她也同意，舉發與罰款就是交通安全教育的一環，對民眾仍有一定教育作用，甚至影音檢舉效度也是可信的。像是去年民眾檢舉汽車行駛高速公路不依規變換車道超過12萬件、行駛高速公路未依標誌標線號誌指示行駛破五萬件，代表有一定的嚇阻效用。

李貴敏表示，面對民怨襲來，如何解決浮濫檢舉問題；把真正需要嚴令禁止的嚴重違規行為徹底杜絕；現行相關標誌、標線等管制設施與規範能否配套務實檢討，執政團隊可要繃緊神經了。

(中時 )