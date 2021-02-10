【現場直播】500萬劑莫德納疫苗年中到貨 指揮中心召開記者會說明｜2021.02.10

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例新冠肺炎境外移入案例(案935及936)，分別自緬甸及印尼入境。其中60多歲緬甸台商在當地曾經確診，症狀緩解出院後又再度出現呼吸困難，2月7日搭乘醫療專機返台，指揮中心專家醫療小組召集人張上淳表示，緬甸台商返台後直送加護病房，情況有些危急，已經插管並使用呼吸器。

指揮官陳時中表示，案935為本國籍60多歲男子，去年1月至緬甸工作，12月24日出現發燒及咳嗽等症狀，12月29日檢出COVID-19陽性，12月30日於當地住院治療，並於今年1月27日症狀緩解後出院。

男子後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離，後經醫院採檢於今日確診。發言人莊人祥表示，男子的Ct值為23，屬於重症病例，目前還有傳染力。因獨自搭機返台，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關接觸者均有適當防護裝備，故無匡列接觸者。

對於為何男子症狀緩解後，返台採檢Ct值還是23。專家諮詢小組召集人張上淳表示，這樣的情況有一點不尋常，如果是真的緩解，病毒量變少，病毒到後期Ct值會偏高，但也有看過重症個案Ct值在比較低的情況維持得比較久。對於是不是新的病毒株造成2次感染，因為時間短，機率非常低，通常2次感染是在隔了一段時間，抗體下降後變得不足才會感染。

案936為印尼籍40多歲男子，1月24日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，個案2月8日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診，Ct值為32.7。目前住院隔離治療中。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

截至目前，國內累計935例確診，分別為819例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、853人解除隔離、73人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計106,824,815例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國27,284,255例、印度10,846,952例、巴西9,599,565例、俄羅斯3,998,216例及英國3,972,148例為多；病例中2,345,006例死亡，以美國476,857例、巴西233,520例、墨西哥166,731例、印度155,158例及英國113,850例為多。

(中時新聞網)