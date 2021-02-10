36歲來台從事鐵工的菲律賓籍移工強那森，去年耶誕夜時在捷運民權西路站旁小巷內，發現李男停放價值10餘萬的腳踏車，竟徒手將鎖頭及鐵鍊拔開，接著牽回三重宿舍，再以手機上網賤賣8000元，大同警方日前循線逮人，失主前來指認時，大罵移工不識貨，直說自己心在淌血。

警方去年12月26日接獲李男報案，表示自己將車借給朋友，但對方隨便停至捷運站旁，再以鐵鍊鎖上，他早上去牽車時，卻發現鎖頭遭人破壞，車子也被偷走。

警方調閱監視器，發現1名身材壯碩的男子先在附近遊走，趁凌晨四下無人時，以徒手硬掰的方式扭開鎖頭及鐵鍊，接著騎車往三重方向逃逸。

經循線追查，鎖定來台工作的菲籍男子強納森涉有重嫌，且他過去也曾有偷腳踏車的紀錄，日前前往他在三重的宿舍逮人。

強納森坦承偷車，表示自己非常缺錢，所以放假時常到街頭閒晃，尋找可以下手的單車，這部車得手之後他在網上po文拍賣，不到1小時就有人下標，兩人碰面後對方就將車騎走，他並不認識買家。

李男趕來指認時，聽聞愛車已遭賤賣心痛不已，警方除將移工依竊盜罪送辦，另根據犯賺的拍賣網址追贓中，

警方也呼籲年節將至，為防護宵小蠢動，民眾應將自身所有之物品收妥，善盡保管責任，將物品狀態持續在可支配掌控之範圍，或將停放於公共空間之自行車、機車上大鎖、貴重物品隨身攜帶、裝設監視器等保全措施，以防宵小覬覦。

(中時 )