春節年假第一天，台南市長黃偉哲率各區區長、里長與民意代表一早分別前往大內石子瀨天后宮、左鎮北極殿、玉井北極殿、下營上帝廟等8處在地重要信仰中心參拜祈福，希望今年風調雨順、各產業發展暢旺、疫情平息。現場巧遇市長的鄉親們相當驚喜，黃偉哲親切發送新春糖果給小朋友，祝賀大家新年快樂。
黃偉哲表示，在新春年假第一天展開宮廟祈福行程，一方面希望神明保佑市運昌隆、疫情退散、百姓平安健康，一方面也希望大家持續把防疫工作做好，尤其感謝各宮廟、里長及公所配合防疫措施，大家把防疫做好才能帶動經濟繁榮發展，目前台南市的失業率是六都最低、勞動參與率是六都最高，未來市府會更加努力，讓百姓過更好的生活。
目前台南市各宮廟都積極配合市府政策落實防疫措施，包括戴口罩、額溫量測、酒精消毒、實名制登記等，確保不會出現防疫破口。黃偉哲也貼心提醒市民朋友，春節過年期間各大寺廟人潮聚集，進廟參拜務必戴口罩，戶外活動則保持社交安全距離，有發燒呼吸道症狀者應避免外出，大家共同遵守防疫相關規定，讓眾神都放心，眾人更安心。
對於春節即將湧現的返鄉及觀光人潮，市長黃偉哲熱情推薦大家至下營上帝廟參拜之餘，一定要品嘗遠近馳名的下營鵝肉料理，尤其眾多鵝肉店家大都集中在台19甲線下營路段，形成著名的「鵝肉公路」，不論是鹽水鵝、茶鵝、燒鵝或創意鵝肉料理，都是不容錯過的台南在地美味。
(中時 )
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