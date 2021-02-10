春節連假首日台南市長黃偉哲率各區區長至下營上帝廟等宮廟參拜祈福，祈求國泰民安。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

春節年假第一天，台南市長黃偉哲率各區區長、里長與民意代表一早分別前往大內石子瀨天后宮、左鎮北極殿、玉井北極殿、下營上帝廟等8處在地重要信仰中心參拜祈福，希望今年風調雨順、各產業發展暢旺、疫情平息。現場巧遇市長的鄉親們相當驚喜，黃偉哲親切發送新春糖果給小朋友，祝賀大家新年快樂。

黃偉哲表示，在新春年假第一天展開宮廟祈福行程，一方面希望神明保佑市運昌隆、疫情退散、百姓平安健康，一方面也希望大家持續把防疫工作做好，尤其感謝各宮廟、里長及公所配合防疫措施，大家把防疫做好才能帶動經濟繁榮發展，目前台南市的失業率是六都最低、勞動參與率是六都最高，未來市府會更加努力，讓百姓過更好的生活。

目前台南市各宮廟都積極配合市府政策落實防疫措施，包括戴口罩、額溫量測、酒精消毒、實名制登記等，確保不會出現防疫破口。黃偉哲也貼心提醒市民朋友，春節過年期間各大寺廟人潮聚集，進廟參拜務必戴口罩，戶外活動則保持社交安全距離，有發燒呼吸道症狀者應避免外出，大家共同遵守防疫相關規定，讓眾神都放心，眾人更安心。

對於春節即將湧現的返鄉及觀光人潮，市長黃偉哲熱情推薦大家至下營上帝廟參拜之餘，一定要品嘗遠近馳名的下營鵝肉料理，尤其眾多鵝肉店家大都集中在台19甲線下營路段，形成著名的「鵝肉公路」，不論是鹽水鵝、茶鵝、燒鵝或創意鵝肉料理，都是不容錯過的台南在地美味。

(中時 )