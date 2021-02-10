愛不打烊發動年菜專車，老五老陪伴173位獨老過豐盛好年。（吳敏菁攝）

許多獨居長輩卻孤零零一人、守著空蕩蕩的餐桌。老五老基金會連續15年在小年夜，將幸福送到家，10日同度送上幸褔年菜，發動18台年菜專車及4台foodpanda外送機車，將年菜送往鹿港、福興、和美、伸港、線西、埔鹽六鄉鎮，陪伴173位獨居及弱勢長輩過豐盛好年，目前年度助老基金尚有3成缺口，期盼各界共同響應，讓長輩的節慶與日常不再孤單。

彰化地區從在地廚房、連結附近學校、社區發展協會等，在年節前就陸續開始準備，一大早清晨4點的鹿港服務中心製餐廚房便開始忙碌準備年菜，同時號召長年在廚房協助的製餐的志工，一同完成豐盛年菜：迎春開陽芋香飯、牛轉乾坤燉白菜、吉祥開運鴨箱寶、富貴慶有魚、人蔘枸杞雞湯及水果拼盤。

基金會除了除了年前協助長輩外出購物、除舊佈新、送年菜；老五老基金會平時也透過居家修繕、送餐服務、關懷陪伴及圓夢等計畫，全方位的關懷獨居及弱勢長輩。

熱情好客的81歲李阿公，獨居線西鄉的古厝裡，老五老定期進行關懷訪視或電話問安，邀請阿公一同外出購物，更連續9年在小年夜送上熱騰騰的年菜，透過陪伴讓長輩感受團圓氛圍。

「你們來了喔！」71歲的盧伯伯住在鹿港，因患有小兒麻痺加上前年跌倒後，無法騎車外出與朋友互動，平時僅能待在租屋套房裡，訪視時伯伯時常透露自己一個人在家很孤單、懷念以前行動自如的時候，今年第一次送年菜伯伯家，透過一份份新鮮的年菜、一句句溫暖的問候關懷，讓伯伯感受到年節的溫暖。

老五老基金會周怡秀主任表示，每年小年夜，老五老基金會原號召上千位志工送年菜至獨居弱勢長輩家中共度新年，因疫情改為1人進長輩家中拜年。仍有眾多單位暖心支持，包含鹿東國小學童親手彩繪祝福紅包、鹿鹿鬆餅屋贈送保暖襪、I Love Pure芳療手作館提供護膚膏，龍山烘培工房、中信印刷、全家鹿港金埔崙店及善心人士更捐贈布丁蛋糕幫長輩加菜，加上兔寶寶炸雞、旺記、邱駿棋漁貨海產經銷、鹿港第一市場鴨肉冬粉等商家贊助食材，在全年前為獨居及弱勢長輩送上全方位關懷、年後持續讓愛不打烊。

(中時 )