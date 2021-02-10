台東蘭嶼鄉珍稀龍王鯛真的死了！海巡台東查緝隊查獲龍王鯛遭蘭嶼鄉李姓及謝姓兩居民捕獲，兩男辯稱放長線釣魚時誤捕，聲稱上岸時龍王鯛已死亡，拍照後就放回海裡。不過海巡人員對其供詞存疑，已依「野生動物保育法」函送台東地方檢察署偵辦。

海巡署第十巡防區指揮部昨日接獲海洋保育署第十工作站通報，蘭嶼地區疑有違規採捕保育魚類案件，並提供1名男性民眾及龍王鯛合影照片；該隊接獲通報後會同台東查緝隊實施查察，確為蘭嶼在地居民所為。

經開元安檢所人員依照片查訪，該捕獲人為蘭嶼鄉李姓及謝姓居民，2人是當地年輕人，2人表示在岸邊放魚線釣魚，當魚線拉上岸時才發現釣到龍王鯛，且龍王鯛已死亡，他們帶回家拍照後就放回原海域。

海巡人員對其說法持保留，有待進一步釐清，依「野生動物保育法」函送台東地方檢察署偵辦。

第一三岸巡隊呼籲，如獵捕、宰殺保育類野生動物者，依照「野生動物保育法」第41條規定，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣二十萬元以上一百萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法；針對海洋保育，本隊將持續堅守崗位，為生態保育努力。

(中時 )