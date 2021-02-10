全球新冠疫苗需求若渴，台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及其研究團隊今直播指出，全球疫苗取得機制（COVAX）承諾提供22.7億劑，首波將釋出3.2億劑，韓國廠牛津AZ疫苗大宗分給拉美國家以及台灣等非聯合國會員國，輝瑞BNT疫苗則有３成提供拉美國家。

陳秀熙團隊指出，全球分配疫苗數量，包括2.3億劑為印度廠牛津AZ疫苗、0.9億劑韓國廠牛津AZ疫苗，輝瑞BNT疫苗則只有120萬劑，其中菲律賓可拿到輝瑞BNT疫苗。

公衛學者郭芳廷表示，目前全球疫苗約已生產104億劑，其中32％是牛津AZ，其次大廠依序為Novavax的12％、嬌生11％、輝瑞BNT占11％，美國莫德納8％以及俄羅斯疫苗6％。

公衛學者任小萱則說，富有大國已預購超過20億劑疫苗，並且歐美國家大量超買，平均每位國民可分到5劑，加拿大更高達平均每位國民9劑。

任小萱提到，COVAX分配原則是以低收入國家，各國3％人口做標準，後續提高到20％，並承諾給5％給人道主義組織，考量醫護病歿人數且尚未開始接種計畫的國家，會納入分配考量。

任小萱也說，首波2.3億劑印度牛津AZ疫苗的分配，主要是供應東南亞國家，韓國廠牛津AZ疫苗大宗給拉美國家以及包括台灣等非聯合國會員國，輝瑞BNT疫苗則有3成給拉美國家。

任小萱指出，COVAX首批疫苗配送名單前十名當中，有6個國家是拿印度牛津疫苗，以印度9716萬劑最多，約涵蓋印度3.5％人口，第2名則是巴基斯坦，分到1916萬劑的韓國牛津。同樣名列首波取得COVAX疫苗數量前十名的國家還有印尼、巴西、墨西哥，都取得供應2.5至2.6％人口的數量。

陳秀熙則說，新冠肺炎在全球大流行，病毒和人類的戰場已非只是疫苗與藥物等防疫措施，當病毒快速變異，持續造成流行曲線上升，疫苗減緩流行速度，將是今年前半年防疫的重點。各國所落實的公衛措施，加上疫苗效力和病毒變異速度的競賽，將決定各國疫情能夠提前結束，或是得延後結束。

(旺報 )