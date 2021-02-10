民進黨立院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，捲入毒郵包案，收到表弟寄的二級毒品大麻膏，台北地檢署2020年底認定，柯鈞耀事前並不知道表弟到底要寄什麼物品來台，依罪嫌不足，將柯鈞耀不起訴，向台灣高檢署職權再議，不過，高檢認為北檢不起訴處分的事證不完備，指示北檢補齊資料後駁回再議，柯鈞耀運輸毒品案確定沒事安心過年。

不過，柯鈞耀因毛髮驗出毒品反應，檢察官認定他吸毒，全案送高檢署再議，待不起訴確定後，要求戒癮治療，作為緩起訴條件；林安逸涉嫌寄毒郵包來台，檢方將他改列被告偵辦。

關務署和調查局航業處是2020年6月間抽查發現1件來自美國，裡面是大麻膏，依收信人地址查出發現竟是柯建銘次子柯鈞耀，將柯鈞耀約談到案，並移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令柯以10萬元交保。

柯鈞耀到案後，表示他沒收到包裹，並不知道包裹裡面是何物，但他想起先前在打線上遊戲時，曾跟表弟林逸安聊天談到懷疑自己可能罹病，表弟說要寄東西給他來個「surprise」，他起疑還要求表弟「不要鬧了」。

檢察官調閱林逸安的出入境紀錄及指紋，確認林男身分，透過視訊跨海訊問人在美國的林男，林男證稱，他為了表哥的病情，想說大麻可能有療效，還跑到美國大麻合法化的某州購買大麻膏，他告訴柯要寄「東西」給柯，柯曾拒絕他，他只是想「幫助」柯。檢方訊後即將林男由證人改為毒品案被告，並已分案偵辦。

檢察官研判，2人若真要寄毒，不會大方的在收件人欄位填寫本人真實姓名和地址，無證據顯示柯鈞耀有運輸毒品的犯意，認為罪嫌不足，將柯不起訴。

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(中時 )