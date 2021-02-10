高雄疑似屁孩惡作劇，造成兩車經過蓮池潭天橋下時被蛋襲。（柯宗緯翻攝）

高雄接連兩部汽車今（10）日半夜開車經過左營蓮池潭天橋下，前擋風玻璃及引擎突然遭到「蛋襲」，發出「啪」的聲響，車主嚇傻停車查看，才知被人擲雞蛋，氣得報警處理。轄區警方獲報到場，嫌犯已逃逸無蹤，警方研判疑似屁孩在惡作劇，目前正擴大調閱監視器追人。

警方表示，今晨1時23分接獲報案，邱姓駕駛行經翠華路與崇德路口處遭人丟擲雞蛋，引擎蓋上有蛋液殘留，不久2時15分許，49歲劉姓駕駛也經過翠華爐，準備上國道10號時也慘遭蛋襲，擋風玻璃滿是蛋液，兩名被害人憤而報警處理，但暫時不提告。

警方說，員警到場時犯嫌已逃逸，研判嫌犯是站在蓮池潭物產館通往原生植物園的自行車天橋上，朝翠華路往來車輛丟雞蛋惡作劇，目前擴大監視器調閱中，在案發現場附近，有看見疑似青少年的身影騎車經過，將再調查釐清是否與此案有關。

警方呼籲，此行為如有造成損壞或壅塞陸路或其他公眾往來之設備之危險者，將可依刑法185條公共危險罪送辦，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。另如造成毀損或致使他人受傷，將依刑法毀損及傷害罪偵辦。

(中時 )