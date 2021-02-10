HUR新歌〈Pain Killer〉MV備受好評。（AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

HUR新歌〈Pain Killer〉MV備受好評。（AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

女團HUR由利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇、裴頡六位平均25歲的帥妹組成，首波主打歌曲〈Pain Killer〉及MV上周五曝光，MV有如小說章節式敘事風格及電影運鏡拍攝手法吸睛度百分百，化身為女殺手的六人無論俐落武打功夫、充滿力與美舞蹈及前衛酷帥造型都顛覆過往女團甜美既定形象，連歌壇天王天后也被「燒到」而紛相推薦，其中五月天阿信看完MV後，不但在IG限動上tag HUR，更寫下：「我不認識她們，但看到MV覺得應該給這些幕前幕後鼓勵！」

號召力十足的阿信此舉動立馬造成連鎖效應，許維恩也在IG寫下：「我也不認識她們，但MV好棒好用心！新的女團真的很厲害。」此外，LuLu黃路梓茵在官方臉書主動轉發MV，寫到：「台灣也有很厲害的女團，這個MV真的新高度了啦。」而曾在DD52當任導師的金曲歌王蕭敬騰（老蕭）、天后楊丞琳及天王潘瑋柏也分別則在IG 限動上給HUR鼓勵及推薦。老蕭特別跟粉絲喊聲：「快來看MV，加油，這次用力的滑！」楊丞琳則像媽媽般給予讚聲推薦，說道：「看完MV真的很感動！雖然在節目中HUR一直是最專業的一團，但她們依然不斷突破自己，不自傲且努力勤奮，好喜歡她們的表演，值得被大眾愛上的孩子們，需要你們的支持。」

諸多天王天后背書推薦，讓剛出道的HUR猶如像是打了一劑強心針；形容人生成就解鎖的團員連穎表示：「能被偶像阿信哥及LuLu姐轉發，心中不斷浮現『天啊』的驚嘆號。」而團長利善榛及席子淇則異口同聲地表示：「我們是透過粉絲標記限時動態才發現阿信哥轉發標記我們，當下真的心臟跳超級快，覺得不可思議的同時，感覺團隊有被大家肯定的感覺。」倒數邁入農曆年，近半年沒休假的HUR獲五天年假返鄉過節陪家人，HUR團員們笑說：「本來以為不會公司不會讓我們休假，突然得知能放假，覺得很意外但也很感恩，過完年就要籌備下一首MV了，估計這應該是我們今年最後一次放假。」

(中時 )