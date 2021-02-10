為了讓在台灣念書的境外學生感受到農曆春節喜氣，同時了解台灣傳統文化特色，朝陽科技大學每年舉辦境外生迎春圍爐餐會，但受新冠肺炎疫情影響、為避免群聚，今年活動改由校長鄭道明發送福袋及春聯，還有象徵牛年開運的財神爺合影，現場濃濃年味。
拿著一袋裝有春聯、開運甜點麻荖、黃心梅和貢糖等象徵年節氣氛的福袋，鄭道明逐一發送給學校600多名無法返鄉過年的境外生，希望讓外籍學生感受到春節喜氣與師長關懷。
鄭道明表示，透過發送福袋的活動，除表達學校對境外生的祝福與關懷，也提醒大家記得戴口罩、勤洗手、保持社交距離，同時避免出入人多地方等防疫措施，才能在台灣安心學習。
就讀朝陽科大應用化學系生化科技所博士生、尼泊爾籍的瑞珊蒂（SANDHYA RIJAL）表示，今年第一次在台灣過年，很高興拿到福袋、春聯，從未吃過開運甜點麻荖、黃心梅和貢糖等年節食品，覺得很新奇，決定要好好品嘗。
來自印尼、資訊管理系博士生巴佑（(TEGUH INDRA BAYU）則說，打開福袋時看到有傳統家鄉風味的印尼炒麵及酸辣蝦味麵、台灣過年常吃的甘甜梅、芒果乾等人氣零食，覺得很感動。墨西哥籍建築系博士生馬莉雅（MARIA）感受到師長們特別的照顧，直呼「來台灣求學很安全，也很幸福」。
東海大學也在春節前舉辦外籍生關懷活動，校方特別準備「關懷包」，由校長王茂駿、國際長蔡亞平等人送給住在宿舍的外籍生，王茂駿說，關懷包內有象徵「一元復始」的祝福小卡、有平安與吉祥寓意的橘子及蘋果，盼藉此讓外籍生融入台灣年節氛圍中。
(中時 )
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