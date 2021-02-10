院內新生兒也穿上紅色連身衣感受過年氛圍。（童綜合醫院處提供／陳淑娥台中傳真）

過年7天年假已經展開，童綜合醫院從11日（除夕）起至15日（初四）門診休診，急診春節不打烊、全天候24小時看診，洗腎室也維持正常服務；為配合政府防治類流感政策，即日起至16日（初五）在急診成立類流感特別門診，提供民眾就醫需求服務；16日起全院恢復正常門診作業與服務。

童綜合醫院童敏哲院長特別在過年前夕，率領副院長遲景上、許弘毅、歐宴泉、吳肇鑫、李博仁與顏振榮等副院長一同錄製影片向民眾拜年，並祈願牛轉乾坤，儘早揮別疫情陰霾。

童敏哲表示，感謝民眾持續給予醫護人員的加油打氣，也謝謝並肯定春節期間留守醫院守護民眾健康的醫護從業人員，在防疫時期能為大家的健康拉起堅強的防護線，全民一心來一起撐過這疫情嚴峻考驗。

另外，醫院也準備充滿喜氣連身衣服，或特製生肖幸運御守與糖果等，送給春節期間出生寶寶，不僅讓過年期間住在醫院的爸媽感受過年氣氛，也祝福所有誕生的寶貝都能平安健康成長，新生命新希望為新春帶來滿滿的福氣。

(中時 )