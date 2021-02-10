埔子所女警撞見闖紅燈攔查，獲悉車內女童頭破血流連忙幫忙開道送醫。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

10歲游小妹9日晚間在社區玩耍不慎撞到頭破血流，且陷入昏迷，狀況危急，家屬急送醫，心急下闖紅燈，遭桃園警分局埔子所女警撞見盤查，看到小女孩滿臉血昏迷，連忙開啟警報器一路護送到醫院，並在家屬忙掛號時幫忙照料女童，讓家屬感激不已直呼是女童大恩人。

埔子所女警黃偲瑀9日晚間7點多巡邏行經桃園區大興西路時，發現1輛轎車闖紅燈，上前攔車盤查，呂姓駕駛看到她，急忙解釋，10歲的游姓姪女在社區玩滑板時不慎跌倒撞到頭，受傷鮮血直流，且意識不清，緊急要將她送醫，卻因連假前夕又遇上下班車潮，車流量大塞在車陣中，迫於情況緊急才闖越紅燈。

黃偲瑀聞訊立即以無線電回報派出所，並開啟警報器及警示燈，一路護送轎車在最短時間趕抵醫院，並在家屬忙著掛號、聯絡的時候，陪著受傷的女童。

女童經醫治後目前狀況穩定，家屬頻頻感謝暖心女警協助，在最快時間內趕到醫院治療，大讚女警是女童的恩人。

(中時 )