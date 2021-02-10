大家引頸期盼的農曆春節連假已經開始，許多民眾趁著連假到高雄旅遊，輕軌、捷運等大眾運輸工具成為遊客出外不可或缺的交通運具，因此捷運警察隊在輕軌機場站(C37站) 設立「捷運警察輕軌臨時辦公室」，讓民眾有更安全、舒適的乘車環境。

高雄市捷運警察隊配合「輕軌大南環段」新站通車且因應年假期間免費試乘活動，預期春節連假期間將有大批民眾湧入高雄旅遊，因此特別設置「捷運警察輕軌臨時辦公室」提供員警臨時辦公處所，並配置警用機車，提供員警因應臨時狀況處置，除了可以就近加強執行輕軌安全維護，也保障旅客安全及行車秩序，目的就是要讓民眾在年節期間都能平安愉快在高雄觀光旅遊。

高雄市捷運警察隊配合「輕軌大南環段」新站通車(營運車站由原來的14站增加為23站)及因應年假期間免費試乘活動(至110年2月28日止)，可能帶來大量乘車人潮，未雨綢繆，與高捷公司合作成立「捷運警察輕軌臨時辦公室」，加派警力協助執行輕軌安全維護，目的就是要讓年節期間所有市民及旅客都能平安愉快在高雄觀光旅遊，

春節連假10日開始，大批民眾紛紛計畫在9日下班後返鄉，果不其然，高雄捷運站9日傍晚出現大量的返鄉人潮，整日運量高達16萬人次，雖然仍未達到疫情前假日水準，但已是寒假以來運量新高，高捷公司預期過年期間會有大量遊客搭乘捷運、輕軌，也承諾會以最高的防疫規格，提供旅客最安全方便的交通運輸環境。

高捷公司表示，配合政府防疫政策，提醒旅客只要進站就需配戴口罩，全線車站服務台前均配置乾洗手消毒劑，所有列車均每日消毒，車站部分針對旅客接觸較頻繁的機器設備會增加清潔頻率，針對主要熱點更達每小時擦拭1次，請旅客安心搭乘。

(中時 )