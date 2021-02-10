高市府警察局為確保資訊安全，具體實踐「資訊安全管理制度」及「作業標準制度化」，積極通過ISO 27001國際認證，8日由國內最具權威的第三方驗證機構-台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)，蔡福欽資深地區總監與企業優化事業群李祥豪經理到局頒發「ISO 27001：2013」證書，由兼任資安長的副局長陳書田代表授證，同時宣告警察局在資訊安全管理與國際標準同步，建立安全可靠的警政資訊服務。

高市警察局長黃明昭表示，面對駭客攻擊、網路勒索及詐騙等層出不窮的資安威脅，不僅影響政府、企業和國人，甚至嚴重影響國家安全。為提供民眾安全可靠的警政資訊服務與確保資訊安全，本局積極推動資訊安全管理制度(ISMS)導入，建立嚴格的資安防護機制，在全體同仁不畏辛勞的努力下，順利通過國際第三方驗證公司-台灣檢驗公司（SGS）之驗證，取得ISO 27001國際資安認證。

市警局表示，高雄市長陳其邁曾經擔任行政院首位資安長，對於資訊安全特別重視，也在臉書表示「資安即國安，刻不容緩」。警察局將秉持市長理念及ISMS管理循環模式(Plan-Do-Check-Act，簡稱PDCA）的精神落實執行，致力保護民眾個人資料安全與加強機關公務機密維護，進而有效利用警政資訊系統打擊犯罪。

(中時 )