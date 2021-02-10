新北市一位24歲張姓外送員，去年11月在twitter上結識一名暱稱性愛教主的女網友，和對方互相加LINE後，對方表示如果要進一步約會，張男必須先投資獲利再說。張男一開始有些猶豫，但隨即收到女網友傳送一個線上賽馬的博弈網站，並說會先送他價值1000元的遊戲點數張男遂聽從對方指示註冊帳號。

起初，張男只是透過每天登入送點數的方式，慢慢累積自己帳號內的遊戲點數，等到點數累積到1萬2000點，他便嘗試請領6000點，在扣掉手續費後，發現確實進帳5880元，張男於是決定匯款25萬元到對方指定的帳戶，嘗試開始進行線上賽馬投注。

女網友還指導張男要怎麼投注才比較容易賺到錢，過程中，張男發現該網站顯示的總投注金額越來越大，因此也漸漸產生越來越高的信任感，跟著對方的指示下注，操作幾期下來，發現獲利點數已經高達200多萬點。

張男覺得獲利確實優渥，又持續操作了幾次，不料接下來的幾期卻慘敗，原本獲利的200多萬點全數輸光歸零，張男心有不甘，詢問女網友為何後面幾次投注都失敗，不然就是被鎖住帳號導致無法投注，該名性愛教主竟還聲稱是因為他有一期未投注，所以導致數據產生偏差，必須再補點數75萬點，才能重新操作。幸好張男此時大夢初醒，驚覺自己可能遇上詐騙集團，才未繼續被騙。

刑事局提醒，農曆年節期間，民眾如果在家上網交友，應慎防網友以交友、投資為名，行詐騙之實。常見的詐騙起手式為介紹獲利豐厚的博奕投資網站，先散布高投資報酬率的假訊息引起興趣，再以小額獲利取得信賴，一旦欲申請出金獲利了結，就以投注額度不足、帳號凍結需解凍費用、升級VIP等種種話術，要求民眾再匯更大筆金額，或者在民眾高額投注多次操作後顯示投注失敗，騙光民眾錢財即關閉網站，消失無蹤。

警方表示，凡是在LINE、Facebook、Instagram、twitter等社群網站平台結識網友，但對方一直要求註冊投資網站，或加入投資群組，只要看到強調「破解網站後台」、「穩賺不賠」、「特殊課程」等話術，切勿相信，刑事局會持續公布高風險博奕網站名單，民眾如遇到類似情形，務必先行查證，或撥打165反詐騙諮詢專線。

(中時 )