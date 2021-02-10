今年農曆春節有7天連假，許多民眾會趁機外出遊玩，使得停車場經常出現大排長龍情況，過去更曾經發生不肖業者趁機哄抬費率，為杜絕此情況，台中市府交通局將派員在春節期間加強稽查，若查獲違規者最高將開罰1萬5000元罰鍰。

年節期間出遊不只要面對塞車問題，許多停車場更是一位難求，甚至出現停車亂象，台中市過去就曾發生，民營停車場業者在過年期間就地漲價，甚至停一次車要花400元，引發爭議。為避免類似情況再發生，交通局春節前就通知停車場業者須依核定費率收費。

交通局長葉昭甫指出，市府日前就通知業者不得隨意哄抬收費，且每家民營停車場業者都必須將當日收費標準明確公告在入口明顯處，春節期間也將派員加強稽查民營路外停車場，若發現有違規經營情況，將可處最高1萬5000元罰鍰，若業者仍繼續違規，可再處30萬元以下怠金，並得連續處罰、廢止停車場登記證。

葉昭甫強調，如果民眾遇到業者超收停車費情況，可撥打1999市民一碼通專線檢舉，或是拍照存證、事後將照片與發票送至台中市停車管理處檢舉，市府將依法裁罰。至於路邊汽機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制平面停車場，市府決定從2月11日起至15日間暫停收費，但有柵欄管制的平面、立體停車場仍照常收費。

此外，避免民眾因找不到停車位而煩惱，交通局也建議，民眾可下載「台中交通網」APP，可透過系統即時了解停車場剩餘格位、掌握各停車場核定費率。

(中時 )