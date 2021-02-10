「阿水」在車道間亂竄，因春節假期車流量大，險些與車輛發生碰撞。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

飼主在「花蓮瑞穗水尾人」粉絲團ＰＯ文希望大家幫忙協尋逃家數日的「阿水」。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

「阿水，乖，不要再頑皮逃家，警察叔叔帶你回家！」警察工作包羅萬象，維護治安交通為民服務，還要化身「牛叔叔」找尋頑皮牛隻。鳳林警分局在臉書社團「花蓮瑞穗水尾人」看到飼主留言，水牛逃家，不知去向，警方發現「阿水」蹤影，居然在大馬路上鬧起牛脾氣，員警好說歹說要阿牛別鬧了，最後通知飼主到場，才結束這場水牛逃家之旅。

春節期間，鳳林警分局瑞穗分駐所警員劉振櫃及廖昱鈞執行巡邏勤務，於瑞穗鄉溫泉路一段，發現一頭水牛在車道間亂竄，因春節假期車流量大，險些與車輛發生碰撞，員警交通疏導，並嘗試將水牛牽引至路旁，不料水牛鬧起了牛脾氣，倔強不從，且水牛力氣大，有如汽車「四輪鎖死」的狀態，員警根本奈何不了牠，最後又是安撫又是用嫩草引誘，才將水牛帶到路旁，讓道路回復順暢。

警員劉振櫃回想，前幾天在臉書「花蓮瑞穗水尾人」粉絲團看到飼主ＰＯ文協尋逃家水牛的貼文，於是透過貼文內電話與飼主聯繫，才曉得這頭叫做「阿水」的硬脾氣水牛，前幾天鬧脾氣狂奔出走，飼主拉不住又追不上，這一跑就是數天不回家，飼主著急的全家出動，仍苦尋不著下落。

想不到貪玩的「阿水」最後在大鬧馬路的時候被警方目睹並勸降，結束了逃家旅程。飼主領回「阿水」時頻頻致謝，並對員警能夠勸降牛脾氣的「阿水」表達感謝。

鳳林分局長林昆達表示，員警積極主動的態度，彰顯警方為民服務的精神，也呼籲民眾，注意家中寵物（動物）的動向，避免任意放養以防走失，並於寵物身上植入晶片，或配戴記有飼主身分、電話等相關資料的掛飾，讓撿到走失寵物的民眾能夠迅速聯繫飼主，這樣才能讓走失的寵物順利找到回家的路。

(中時 )