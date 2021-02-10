營養師提供三招準備年菜方法，能讓冰箱瘦身，又能輕鬆吃的健康過春節。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

過年期間，家家戶戶總準備豐盛年菜，吃不完於年節後反覆加熱續吃。台中慈濟醫院營養科主任楊忠偉表示，剩餘菜餚多次進出冰箱、加熱，除營養素流失外，還可能產生不好物質，建議適量採購、分類包裝，剩餘年菜微整形一下，就能吃得健康過春節。

今天是小年夜，許多人家中冰箱都塞滿各式各樣的年菜食材，年節期間大展手藝，一餐比一餐豐盛，導致剩餘年菜過多，年後只能反覆加熱繼續吃。

營養師楊忠偉表示，掌握料理3要素，不僅能讓冰箱瘦身，還能讓家人吃得健康。首先食材要「買對、買適量」，辦年貨的食材種類要均衡且多樣化，肉類外也可挑選黃豆類加入菜單，採買後先分類、小量包裝，再冷凍或冷藏儲存，不僅食材保鮮，同時營養價值不流失。

其次「菜餚分類包裝不剩食」，年菜烹煮量不易拿捏，全部煮好後可放涼備用，以2到3人份量分裝保存再分次食用，要吃時先取出解凍再復熱，不僅保有美味，更能避免多次加熱及營養素流失，配菜醬汁也要冰箱冷藏，不重複使用，避免食物中毒。

楊忠偉提出關鍵「剩菜微整形，確實復熱才安心」，像蔬菜富含水份，冷藏不當易壞了整道菜，建議挑出菜餚中蔬菜分開保存、加熱，復熱時中心溫度要超過攝氏70度，才易消滅微生物。

楊忠偉提醒，剩菜不可無限次加熱，肉類、海產類食物等料理，最好隔餐就吃完，避免多次復熱，以減少衛生安全疑慮。

(中時 )