雲林科技大學產學處產學與智財育成營運中心輔導雲林科技工業區9年，日前主動進駐進成立「雲科大育成中心分辦」，是國內大學罕見的作為。校長楊能舒表示，不論大企業、小廠商、個人有創意發想，該校都能提供資訊交流，未來也將推動碩士班學生到業界找論文題目。

雲科大育成中心曾連續3年獲經濟部績優創育機構獎項肯定，本月正式進駐雲林科技工業區大北勢服務中心三樓，是該中心成立23年來的第一次，也是全台少數直接進駐工業區府導的大學。

校長楊能舒說，產學合作是學校發展的主軸，這次進駐雲科工區是希望廠商或是有創業思維的企業家就近找育成中心合作，該校過去也透過這樣的模式扶植許多優秀廠商，有一家太陽能公司已從3個員工的小公司擴張到50個員工。

楊能舒表示，該校每一位教授的專業面向不一樣，不論科技、知識的發展都有第一手的消息，以育成中心為媒介跟雲科大接觸，是接軌全世界的一個很好方法。

他說，大學老師與產業界的合作也有互補的效用，該校大學部學生的實務專題課程必須到業界找題目，未來將逐步推動碩士論文也必須有一定的比例到業界找題目，以促進產學合作，也讓人才留在雲林服務。

楊能舒強調，「很多事情的發生並不是在一個晚上」，逐步、慢慢、持續推動，到後來一定會看得到效果。

雲科大產學長、環安系教授郭昭吟表示，向外拓展新據點是為近距離了解企業問題，即時了解企業轉型升級、人才培育、環境安全的需求；也期望藉由深耕在地扶植中小企業的能量，協助他們成長後直接進駐雲科工業區，為工業區注入更多新風貌及合作機會，產學共存共榮。

(中時 )