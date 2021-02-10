海巡署上月邀請一名美籍人士來台洽公，該美國人隨後也確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心證實為境外移入案920，來台結束14天居家檢疫後，於自主健康管理期間洽公，洽公5天後，自費採檢確診。由於女子洽公時間指揮中心都有掌握清楚，特定的人都已經匡列，因此不會公布足跡。

案920為美國籍60多歲女子，今年1月15日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。該女子居家檢疫期滿後，進行自主健康管理，在1月30日至2月3日在台洽公。因規劃2月6日返回美國，女子2月3日至醫院自費採檢，結果確診，迄今無症狀。

昨日有媒體爆料海巡署多人被列為居家隔離對象，原因是接觸了來台洽公確診的美國人士，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨(9日)傍晚證實為境外移入案920。莊人祥表示，衛生單位一開始匡列的11名接觸者就有包括海巡署員工，後來因為發現該女子還有其他接觸者，因此擴大匡列居家隔離對象至14人。女子洽公是在自主健康管理期間，只要戴口罩就可以外出。

是否會公布美國女子洽公足跡？莊人祥今表示，女子2月3日採檢Ct值為32，2月5日Ct值為34，且IGG、IGM都是陽性，研判在美國已經發病一陣子才進入台灣，傳染力不高。女子所有的足跡、時間都很清楚，到特定的場所、特定的人都已經匡列居家隔離，因此不會再公布足跡。

(中時 )