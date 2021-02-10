新北市長侯友宜在小年夜，專程前往林口社宅探視在「類家庭」中成長的孩子。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜在小年夜探視林口社宅「類家庭」並致贈小紅包給孩子。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）上午特地前往林口社宅，探視由社會局委託基督教芥菜種會安置的類家庭，其中2個家庭照顧著6個孩子，孩子看到客人來，嘰嘰喳喳又是討抱、又是蹦跳，侯友宜一一抱著塞上小紅包。

在教會認識的樊宗興和李苑詩夫妻一起照顧著翔翔、凱凱和雯雯，其中翔翔和凱凱是兄弟檔，因生母未婚生子，生父又遠到澳洲工作，在缺乏經濟奧援下，由社會局護苗專案緊急接手照顧。

樊宗興和李苑詩本身育有一名兒子，兒子與3位寄養童一起生活學習，兩人給予同樣的教育和愛。侯友宜也參觀了孩子的小房間，在床邊有許多繪本，都是孩子睡前聆聽爸媽說故事的書。

另外今年71歲的蘇雲霖和太太蘇黃根葉也照顧著蕾蕾、安安和萱萱3位，兩夫婦自家有3名孫子，但因愛孩子愛出心得，加入寄養家庭的行列。蘇雲霖表示，每天早上一起床，被「阿公、阿公」叫著很幸福，忙著幫忙刷牙、洗臉、送幼兒園上課。

侯友宜今（10日）由社會局長張錦麗和基督教芥菜種會執行長吳小萍等人陪同探視，並致贈蘋果禮盒，感謝照顧孩子的家庭。侯友宜表示，在「類家庭」中都是一些較有狀況的失親失依孩子，需要更大的愛心和包容，才能照顧好這些孩子。

社會局長張錦麗表示，「類家庭」是新北市2017年7月開辦家外安置的新模式，介於寄養家庭和安置機構之間，有寄養家庭的溫馨，以及機構人力支援的優點，目前在林口和三重社宅共有12戶，可安置照顧38位失親兒少，目前已有10戶安置26名，委託基督教芥菜種會招募和管理。另外今年將在新店及永和再開辦12戶，可收托20名，將委託更生少年協會招募和訓練，希望讓失親的兒少在成長過程中，也能享有類似家庭的親情滋潤和學習成長。

張錦麗說，新北市在2019年10月底已修訂兒童及少年寄養辦法，放寬寄養父母年齡65歲的限制，每二年會重新審查，審核通過後即可以持續擔任寄養家庭，像蘇雲霖和蘇太太這樣有愛心又有體力的寄養家庭，市府非常歡迎。

(中時 )